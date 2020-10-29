В стране и мире СМИ: в Ницце неизвестный напал на прихожан в церкви Лина Давыдова По предварительной информации, в результате нападения погиб один человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: AubanelMatthieu, twitter Неизвестный мужчина с ножом напал на прихожан в церкви в Ницце, есть как минимум один погибший и пострадавшие. Об этом сообщает издание «Нис матен». Советник Департамента Приморские Альпы Эрик Киотти попросил местных жителей не приближаться к периметру безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика