МЧС вводит новые правила для посещения пляжей

Единые правила пользования пляжами утвердили в МЧС РФ. С января 2021 года вступит в силу единый кодекс поведения на морских и речных побережьях, где имеются специально отведенные места для отдыха. Если раньше власти каждого региона прописывали свои правила для отдыхающих, то теперь их стандартизируют по всей России.

Как указано в документе, владельцы пляжей обязаны регулярно обследовать дно и очищать его от стекла, камней, коряг и других предметов, которые могут создавать угрозу жизни посетителей. На схемах пляжей должны быть отмечены опасные места и глубины в зоне купания, а о мерах безопасности посетителей должны уведомлять с помощью специальных флажков.

Посетителям будет запрещено приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей. Также отдыхающие не должны будут плавать на бревнах, досках, лежаках и других не предназначенных для этого предметах.

Играть в спортивные игры можно будет только в отведенных для этого местах, также будет запрещено подбрасывать или хватать купающихся. Отдыхающим, как и прежде, будет запрещено заплывать за буйки, срывать их или топить, мусорить на пляже и подавать ложные сигналы тревоги.