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Пожарные, полиция и скорая: кадры у офиса «Яндекс. Такси» в Москве, где мужчина облился бензином

Светлана Головина
11:12 29.10.2020
Неизвестный таким образом пытается добиться встречи с гендиректором компании.
© Видео: sodrujestvo.park , Instagram © Фото: sodrujestvo.park , Instagram

Сотрудники экстренных служб прибыли к офису компании, где мужчина облил себя бензином. Видео с места опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах видно, что территория офиса огорожена. На месте находятся пожарные, полицейские и бригада скорой помощи.

Ранее стало известно, что мужчина пришел в здании компании и облил себя бензином, требуя встречи с генеральным директором.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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