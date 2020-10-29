Пожарные, полиция и скорая: кадры у офиса «Яндекс. Такси» в Москве, где мужчина облился бензином
Неизвестный таким образом пытается добиться встречи с гендиректором компании.
© Видео: sodrujestvo.park , Instagram © Фото: sodrujestvo.park , Instagram
Сотрудники экстренных служб прибыли к офису компании, где мужчина облил себя бензином. Видео с места опубликовано очевидцем в Сети.
На кадрах видно, что территория офиса огорожена. На месте находятся пожарные, полицейские и бригада скорой помощи.
Ранее стало известно, что мужчина пришел в здании компании и облил себя бензином, требуя встречи с генеральным директором.
На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.