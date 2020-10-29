В МВД сообщили о задержании мужчины, облившего себя бензином у офиса «Яндекс. Такси»
© Фото: ТРК "Звезда"
|
В МВД сообщили о задержании мужчины, облившего себя бензином у офиса «Яндекс. Такси»
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
10:59 В стране и мире
«Приведет к военно-политическому кризису»: эксперт оценил заявление США о гиперзвуковых ракетах в Европе
08:29 В стране и мире
Швейцария исключила Россию из «карантинного» списка стран
06:30 В стране и мире
Ядерный шантаж: военный эксперт о единственном «рычаге» воздействия США
06:39 В стране и мире
В Минздраве выяснили, что общего между «испанкой» и коронавирусом
04:39 В стране и мире
«Это очень своевременное решение»: Анита Цой о решении Путина создать фонд для помощи детям
Популярное
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»