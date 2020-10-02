Ученый рассказал, как обнаружить внеземные цивилизации

Исследователь из Соединенных Штатов Калеб Шарф заявил, что обнаружить внеземные цивилизации будет гораздо проще, ситуация на их планете будет выходить из-под контроля.

По словам ученого, связано это с тем, что в период своеобразного «конца света» инопланетные цивилизации размещают соответствующие техносигнатуры.

«Я думаю, что это интересная идея, что цивилизации могут начать заявлять о своем присутствии во Вселенной только тогда, когда дома ситуация становится действительно плохой», - написал Шарф в материале, опубликованном на сайте Scientific American.

Незадолго до этого виртуальный археолог Джон Уорд при исследовании серии фото поверхности Марса, сделанных специалистами NASA, обнаружил на изображениях неизвестные руины.