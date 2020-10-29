Ученые предупредили о существовании угрозы инсульта для пациентов с COVID-19

Около 1,4% пациентов, госпитализированных с COVID-19, могут пережить инсульт. Причем опасность для этого существует у заболевших, которые гораздо моложе по возрасту, чем предполагалось ранее, - примерно на шесть лет.

Ученые из Кембриджа предупредили, что инсульт при инфекции коронавируса переносится гораздо сложнее, чем у обычных пациентов. Предрасположенность к нему существует у тех инфицированных COVID-19, которые страдают диабетом или имеют повышенное давление.

Как пояснил принимавший участие в работе профессор Хью Маркус, увеличивающиеся цифры новых инфицированных в результате пандемии коронавируса во всем мире говорят о том, что инсульту могут быть подвержены тысячи людей. Это примерно 14 человек на каждую 1000 госпитализированных пациентов. То есть 1,4% на 100 человек. Наиболее распространенным для этой категории инфицированных был ишемический инсульт, при котором резко нарушается кровообращение мозга.

В основе исследования лежит 61 работа специалистов, в которых проанализированы истории болезней около 100 тысяч пациентов, госпитализированных с коронавирусом, пишет Daily Mail.