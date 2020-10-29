В стране и мире «Приведет к военно-политическому кризису»: эксперт оценил заявление США о гиперзвуковых ракетах в Европе Андрей Аркадьев Последствия такого решения США в первую очередь ощутят европейские союзники Вашингтона. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о готовности американской стороны при необходимости разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России. В интервью телеканалу «Звезда» он пояснил, что последствия такого решения США в первую очередь ощутят европейские союзники Вашингтона. «Это, конечно, прежде всего, ударит по Европе, а не по России. Потому что если эти ракеты опять окажутся в Европе, как это было во времена холодной войны, то соответственно они станут целью для стратегических сил РФ. А это уже не понравится жителям этих стран европейских, где эти ракеты окажутся. Это приведет к серьезному военно-политическому кризису», - уверен Коновалов. Ранее О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты при необходимости разместят гиперзвуковые ракеты в Европе, для «сдерживания России». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика