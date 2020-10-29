Пожарный спас застрявшую в заборе косулю в Амурской области

Пожарный города Райчихинска, командир отделения ПЧ 58 Сергей Максимов, поучаствовал в необычной спасательной операции. Правда, для этого ему пришлось неожиданно переквалифицироваться в зоолога. Мужчина возвращался домой после суточного дежурства, когда заметил, что по тротуару у музыкальной школы в городе бегает дикая косуля.

Через некоторое время обеспокоенное животное забежало на территорию школы, после чего сразу же ринулось назад, пытаясь пробраться сквозь забор, но прочно застряло между его прутьев, сообщается на странице местного паблика в Instagram.

Пожарный сразу же бросился на помощь лесной гостье, а вскоре к нему уже присоединились неравнодушные прохожие. Местные жители связали косуле ноги, чтобы ее было легче извлечь. После чего разогнули железные прутья с помощью домкрата для автомобиля.

Вызволив красавицу, Сергей вместе с другом сопроводили ее в целости и сохранности обратно в лес, где животное отпустили. Во время спасательной операции никто не пострадал.