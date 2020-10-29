Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ изъяла контрабандную осетрину на 4 млн рублей в Подмосковье

Светлана Головина
10:06 29.10.2020
В ходе спецоперации было обнаружено 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 тонны.
ФСБ изъяла контрабандную осетрину на 4 млн рублей в Подмосковье
© Фото: ЦОС ФСБ

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан совместно с подразделениями центрального аппарата ведомства пресекли межрегиональный канал поставки в Московский регион особо ценных видов морских биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу.

По информации ведомства, на 37-м километре Ярославского шоссе был задержан грузовой автомобиль, следовавший из Дагестана под управлением российского гражданина.

«В ходе досмотра транспортного средства в оборудованном тайнике обнаружено и изъято 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 тонны оценочной стоимостью свыше четырех миллионов рублей», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

На данный момент изъятое помещено на ответственное хранение в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Принимается процессуальное решение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:59 В стране и мире
Видео
«Приведет к военно-политическому кризису»: эксперт оценил заявление США о гиперзвуковых ракетах в Европе
08:29 В стране и мире
Швейцария исключила Россию из «карантинного» списка стран
06:30 В стране и мире
Видео
Ядерный шантаж: военный эксперт о единственном «рычаге» воздействия США
06:39 В стране и мире
В Минздраве выяснили, что общего между «испанкой» и коронавирусом
04:39 В стране и мире
Видео
«Это очень своевременное решение»: Анита Цой о решении Путина создать фонд для помощи детям
Популярное
Популярное
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.