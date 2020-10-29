В стране и мире ФСБ изъяла контрабандную осетрину на 4 млн рублей в Подмосковье Светлана Головина В ходе спецоперации было обнаружено 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 тонны. © Фото: ЦОС ФСБ Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан совместно с подразделениями центрального аппарата ведомства пресекли межрегиональный канал поставки в Московский регион особо ценных видов морских биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. По информации ведомства, на 37-м километре Ярославского шоссе был задержан грузовой автомобиль, следовавший из Дагестана под управлением российского гражданина. «В ходе досмотра транспортного средства в оборудованном тайнике обнаружено и изъято 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 тонны оценочной стоимостью свыше четырех миллионов рублей», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ. На данный момент изъятое помещено на ответственное хранение в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Принимается процессуальное решение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика