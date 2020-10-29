Эко-продукт или спекуляция: в Росстандарте разрабатывают критерии экологичности товара

Маркетинговая кампания, якобы направленная на защиту экологии, обернулась скандалом. Выяснилось, что сдающиеся на переработку клиентами известной торговой марки вещи просто отправлялась в секонд-хенды по цене двадцать пять рублей за килограмм одежды. Такую информацию выяснила блогер, специализирующийся на расследования в сфере экологии, Елена Володина.

«Кто-то на этом банально пытается заработать деньги - наверняка, есть и такие. А кто-то просто неправильно понимает, что такое экологичность. То есть то, с чем мы чаще всего сталкиваемся: под чем-то экологичным нам преподносят то, что перерабатывается или компостируется», - указала экоактивистка.

На возросшем в последнее время желании потребителей покупать натуральные продукты и заботиться об окружающей среде некоторые компании откровенно спекулируют. Эксперты называют это гринвошинг, что в дословном переводе означает зеленый камуфляж. Это случаи, когда клиентов вводят в заблуждение в вопросе экологичности товара.

«Вещь не становится экологичной только потому, что она состоит из дерева. Надо смотреть, сертифицировано это дерево или нет, как оно добыто, использовались ли там какие-либо краски», - объяснила экоактивистка Екатерина Олейник.

Главный миф последнего времени развенчали ученые из франкфуртского университета. Они изучили упаковки из биопластика, в которых людям предлагают хранить еду, убеждая, что такие контейнеры можно даже разогревать в микроволновой печи. Немецкие химики выяснили - материалы, изначально заявленные как безопасная альтернатива пластику, так же токсичны.

Аналогичная ситуация наблюдается с биоразлагаемыми пакетами. Уже американские специалисты провели эксперимент и выясняли, что за три года в земле, в морской воде пластиковые сумки вовсе не разложились. Можно даже снова нести товары.

В России «био» в названии могут использовать только производители молочной продукции, которые прошли многоэтапную проверку. В других сферах торговли сертитификации на экологичность просто не существует, хотя сами товары «био», «эко» и так далее можно легко найти на полках магазинов.

При этом компании ничего не нарушают. Запрета на зеленый цвет нет. Штампы не считаются подделкой, а расцениваются как отсылка к мировым знакам подтверждения качества. Законодательно еще не существует официальной процедуры подтверждения того или иного критерия товара. В ближайшее время такое обозначение должно появиться на упаковке, подлежащей переработке. Этим сейчас занимаются специалисты Росстандарта.

«Четкие параметры, четкие требования и методы испытаний - они обязательно должны быть соблюдены для того, чтобы требование стало обязательным», - обозначил председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский.

А пока экоактивисты создают специальные приложения, чтобы каждый желающий мог определить, является ли сертификат на упаковке официальным. Работает система очень просто: камеру смартфона нужно поднести к символу. Результат показывается моментально.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что экологическая проблема «уже давно перестала быть сферой отвлеченных научных интересов и затрагивает практически каждого жителя Земли», высказавшись в пользу обсуждения «отказа от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности».