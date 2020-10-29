В Москве за сутки зарегистрировано 66 смертей пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 66 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. У всех скончавшихся факт заражения был подтвержден положительными результатами тестов. Кроме того, у пациентов была диагностирована пневмония.

Соответствующие данные предоставил городской Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Москвичам также напомнили, что при первых симптомах ОРВИ следует сразу же обратиться за консультацией врача и не заниматься самолечением.

Ранее в Оперштабе рассказали, что жителям столицы могут бесплатно выдать в медучреждениях ряд препаратов для амбулаторного лечения.