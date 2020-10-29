В Омске начата проверка по факту нехватки мест в больницах

В Омских больницах наблюдается нехватка мест для больных коронавирусом. Экипажи скорой помощи вынуждены самостоятельно оказывать лечение – в больницах отказываются принимать новых пациентов.

Некоторые водители карет скорой помощи в знак протеста приехали с пациентами к зданию Минздрава – таким образом они намеревались обозначить всю серьезность проблемы. По словам одной из местных жительниц, ее мать с тяжелой формой заражения коронавирусом была вынуждена весь день провести в карете скорой помощи – ни в одной больнице города не нашлось свободных мест. Сообщается, что пациентку в итоге госпитализировали

По факту нарушения Минздрав Омской области уже начал проверку – замминистра здравоохранения области Анастасию Малову временно отстранили от должности. Губернатор области Александр Бурков, который сам оказался заражен коронавирусом, сообщил, что произошедшее говорит о сбое в системе лечебного блока Минздрава. На разрешение проблемы и установление виновных Бурков дал Минздраву Омской области один день.