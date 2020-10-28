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Мэр Южно-Курильска подал в отставку

Лина Давыдова
09:50 28.10.2020
Отставку мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко поддержал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Мэр Южно-Курильска подал в отставку
© Фото: sakhalin.gov.ru

Мэр Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан) Вячеслав Власенко подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области. Отмечается, что Власенко уходит по собственному желанию.

Отставку мэра поддержал губернатор Валерий Лимаренко.

«В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведённая прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы», - приводит пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области слова руководителя региона.

В сообщении также отмечается, что по уставу муниципального образования на замещение должности мэра в районе будет объявлен конкурс. Определиться с тем, кто возглавит Южно-Курильский район, предстоит депутатам местного Собрания.

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