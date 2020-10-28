В стране и мире Мэр Южно-Курильска подал в отставку Лина Давыдова Отставку мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко поддержал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. © Фото: sakhalin.gov.ru Мэр Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан) Вячеслав Власенко подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области. Отмечается, что Власенко уходит по собственному желанию. Отставку мэра поддержал губернатор Валерий Лимаренко. «В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведённая прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы», - приводит пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области слова руководителя региона. В сообщении также отмечается, что по уставу муниципального образования на замещение должности мэра в районе будет объявлен конкурс. Определиться с тем, кто возглавит Южно-Курильский район, предстоит депутатам местного Собрания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика