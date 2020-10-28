СК РФ предъявил двум гражданам обвинение в нападении на посольство России на Украине

Российские следователи заочно предъявили двум гражданам РФ обвинение в нападении на посольство России на Украине в марте 2016 года. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в рамках расследования к уголовной ответственности привлечены россияне Михаил Агафонов и Ирина Белачеу.

«Им заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной)», - заявила Петренко.

Следователи получили доказательства того, что 6 марта 2016 года Агафонов, Белачеу и другие лица принимали участие в антироссийской акции, во время которой устроили погром у российского посольства, причинив крупный материальный ущерб зданию и нарушив нормальный режим работы сотрудников посольства.

По данному делу также привлечены к ответственности семь граждан Украины, которые объявлены в розыск. Обвиняемая россиянка Ирина Белачеу также находится в розыске. Известно, что второй фигурант дела, Михаил Агафонов, также участвовал и обвиняется в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.