На Вьетнам обрушился мощный тропический шторм

Тропический шторм Molave, который, по данным вьетнамских синоптиков, является сильнейшим за 20 лет, обрушился на побережье центральной части Вьетнама. Об этом сообщает интернет-портал VNExpress.

По данным СМИ, стихия сформировалась над Тихим Океаном и потопила два рыболовецких судна в Южно-Китайском море. На них находились 26 человек, которые в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Значительная часть побережья Куанг Нам и Куанг Нгай, а также соседних с ними территорий остались без электричества, у сотен зданий и построек снесло крыши.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы шторм будет ослабевать, после чего распространится на южный Лаос и часть Таиланда.