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AC/DC представили клип на новую песню

Валентина Пескова
09:17 28.10.2020
Музыканты разместили на своем YouTube-канале клип на композицию «Shot in the dark», которая войдет в предстоящий альбом коллектива.
AC/DC представили клип на новую песню
© Фото: MediaPunch, Globallookpress

Легендарная рок-группа AC/DC опубликовала на своем YouTube-канале клип на новую композицию «Shot in the dark», которая будет включена в новый альбом «Power Up». Аудиоверсию сингла музыканты представили еще в начале ноября.

В съемках клипа, режиссером которого выступил Дэвид Маллет, приняли участие гитарист Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и гитарист Стиви Янг. В видео  музыканты играют и поют на сцене на фоне горящих букв, представляющих собою обновленный логотип команды.

«Это сильный сингл из мощного рок-альбома. Вы услышите его и сразу поймете, что это AC/DC. Именно к такой музыке мы всегда стремились», - рассказал Ангус Янг.

Релиз нового альбома группы, который будет состоять из 12 треков, запланирован на 13 ноября.

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