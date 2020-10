В стране и мире AC/DC представили клип на новую песню Валентина Пескова Музыканты разместили на своем YouTube-канале клип на композицию «Shot in the dark», которая войдет в предстоящий альбом коллектива. © Фото: MediaPunch, Globallookpress Легендарная рок-группа AC/DC опубликовала на своем YouTube-канале клип на новую композицию «Shot in the dark», которая будет включена в новый альбом «Power Up». Аудиоверсию сингла музыканты представили еще в начале ноября. В съемках клипа, режиссером которого выступил Дэвид Маллет, приняли участие гитарист Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и гитарист Стиви Янг. В видео музыканты играют и поют на сцене на фоне горящих букв, представляющих собою обновленный логотип команды. «Это сильный сингл из мощного рок-альбома. Вы услышите его и сразу поймете, что это AC/DC. Именно к такой музыке мы всегда стремились», - рассказал Ангус Янг. Релиз нового альбома группы, который будет состоять из 12 треков, запланирован на 13 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика