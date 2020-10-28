Легендарный Ту-154 совершит последний гражданский рейс
Борт с регистрационным номером RA-85757 прибудет из Мирного в новосибирский аэропорт Толмачево.
© Фото: Георгий Зимарев, РИА Новости
В среду, 28 октября, пассажирский самолет Ту-154 совершит свой последний гражданский рейс на территории России.
Борт с регистрационным номером RA-85757 прибудет из Мирного в новосибирский аэропорт Толмачево.
В дальнейшем Ту-154 будут использоваться только государственными ведомствами, в числе которых МВД, ФСБ и Минобороны, пишет портал «Континет Сибирь» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Самолет был разработан советскими инженерами в 1960-х годах и был одним из самых востребованных на протяжении 40 лет. С 2010 года его начали массово списывать с гражданских перелетов из-за ограничений сроков эксплуатации.