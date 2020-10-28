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Скорая привезла больных COVID-19 к зданию минздрава Омской области

Валентина Пескова
08:47 28.10.2020
Врачи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сообщили, что находящихся у них пациентов отказываются принимать в медучреждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Омске врачи скорой помощи, в машинах которых находились пациенты с подозрением на инфекцию коронавируса, решили привлечь внимание к проблеме нехватки мест в стационарах для больных COVID-19 наглядно. После того, как пациентов не приняли ни в одной из местных больниц, две машины скорой приехали к зданию регионального Минздрава, пишет портал NGS55.

Отмечается, что таким образом врачи выразили негодование в связи с ситуацией. Инцидент произошел во вторник.

«Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут», - заявила медик, решившая приехать к зданию ведомства.

В Минздраве подтвердили, что машины действительно подъезжали и привлекли к себе внимание включенной сиреной, сделав заявление о том, что не имеют возможности передать больных в медучреждения. После вмешательства сотрудников ведомства пациентов положили в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2.

В областном правительстве заявили, что после этого случая проведут проверку и возьмут работу скорой помощи «под особый контроль».

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