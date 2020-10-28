Всеобщий масочный режим и закрытие ночных заведений: в России вступило в силу предписание Роспотребнадзора

В среду, 28 октября, на территории России вступило в силу предписание Роспотребнадзора об ужесточении мер безопасности в целях предотвращения распространения коронавируса.

Из-за активного роста числа зараженных граждане обязаны носить медицинские маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, а также на парковках и в лифтах.

«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 6.00 часов», - говорится в документе.

Кроме того, необходимо усилить меры дезинфекции в общественном транспорте и такси, торговых объектах, точках общественного питания, а также в местах проведения культурно-просветительских мероприятий и театрах.

Также в ведомстве рекомендовали главам регионов обеспечить «ограничительные мероприятия» для группы риска по коронавирусу (россиянам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями).

Помимо этого, будет увеличено число тестов на COVID-19 - не менее 150 тестов на 100 тысяч человек.

По последним данным, всего в России были инфицированы коронавирусом 1 547 774 человек, из которых 16 550 за последние сутки.