Лавров оценил отношения России с балканским регионом

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России с Боснией и Герцеговиной можно охарактеризовать как дружественное партнерство.



Глава российского МИД подчеркнул, что странам удалось выстроить устойчивую систему связей на основе прагматизма, взаимного уважения и взаимопонимания по широкому кругу вопросов.

«Мы едины в недопустимости пересмотра общепризнанных итогов Второй мировой войны, последовательно выступаем против любых форм и проявлений неонацизма», - сказал Лавров.

Уточняется, что Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Боснии и Герцеговины.



Министр также подчеркнул, что с Республикой Сербской нашу страну объединяют тесные исторические и культурные отношения.

«При этом, Россия остается одним из государств-гарантов Мирного соглашения и всецело поддерживает дейтонский статус региона и его конституционные полномочия», - отметил Лавров в интервью «Глотас Српске».

Благодаря Дейтонскому соглашению были достигнуты договоренности о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина в 1992-1995 годах.