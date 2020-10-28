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В Филадельфии около тысячи мародеров устроили погромы и опустошили торговые центры

Валентина Пескова
08:16 28.10.2020
Беспорядки спровоцировала гибель темнокожего Уолтера Уоллеса, которого застрелили сотрудники полиции 26 октября, так как мужчина был вооружен ножом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Около тысячи злоумышленников устроили грабежи и погромы в магазинах крупных торговых сетей в городе Филадельфия (штат Пенсильвания). Полиция штата через соцсеть предупредила жителей семи районов об опасности и попросила не покидать свои жилища, расположенные рядом с зонами, где происходили налеты на торговые центры.

«Тревога! Толпа из около 1 000 человек грабит частные предприятия в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню. В этих зонах наблюдались крупные демонстрации, переросшие в насилие, сопровождающееся грабежами», - сообщили полицейские в Twitter.

Как передает Fox News, грабители опустошили магазины крупных торговых сетей Walmart ("Уолмарт"), Burlington Coat ("Берлингтон коут"), Target ("Таргет") и Dollar General ("Доллар дженерал"). Воры сгрузили похищенные вещи и аппаратуру в багажники автомобилей и скрылись.

Позже в полиции сообщили, что во время беспорядков ночью пострадали 30 правоохранителей. Арестован 91 человек, в том числе за отказ подчиняться требованиям властей, нападение на стражей порядка, вандализм и грабежи.

Беспорядки в Филадельфии начались 26 октября после того, как сотрудники полиции, сделав перед этим многочисленные предупреждения, несколько раз выстрелили в темнокожего Уолтера Уоллеса, у которого, предположительно, был нож. Афроамериканец умер от полученных ранений.

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