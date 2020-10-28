В МЧС объяснили, что делать при пожаре за дверью квартиры

При обнаружении признаков пожара в подъезде необходимо вернуться обратно в квартиру и пройти в дальнюю комнату, рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС Москвы Антон Гладилин.

«Лучше уйти в дальнюю от входной двери комнату, прикрывая за собой все двери, чтобы снизить уровень распространения дыма в то помещение, в котором вы будете находиться», - уточнил эксперт.

Кроме того, нужно немедленно сообщить о происходящем пожарным по телефонам 101 или 01, а также можно воспользоваться единым номером службы спасения 112.

Оператору необходимо назвать точный адрес места пожара, где происходит пожар и есть ли угроза жизни находящимся в здании.

Однако, если человек сталкивается с задымлением в подъезде, войдя в него с улицы, необходимо не только сообщить об этом экстренным службам, но и провести эвакуацию при помощи незадымляемой лестничной клетки.

Использовать лифт во время пожара категорически запрещено, поскольку при его остановке застрявший в нем человек рискует отравиться продуктами горения, пишет РИА Новости.