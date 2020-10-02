Подросток сбежал из суда в Красноярске после оглашения приговора
Юношу должны были поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на 9 месяцев.
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости
Обвиняемый по статье за наркотики несовершеннолетний сбежал от судебных приставов после оглашения судебного решения в Октябрьском районном суде Красноярска.
Уточняется, что на заседание подросток прибыл вместе с матерью и вел себя спокойно.
В отношении него было заведено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ - «О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере».
«Подросток сбежал от приставов, которым агрессивно препятствовала мать несовершеннолетнего, через окно соседнего с залом помещения», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По решению суда, юношу должны были поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на 9 месяцев.