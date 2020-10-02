В стране и мире Подросток сбежал из суда в Красноярске после оглашения приговора Светлана Головина Юношу должны были поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на 9 месяцев. © Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости Обвиняемый по статье за наркотики несовершеннолетний сбежал от судебных приставов после оглашения судебного решения в Октябрьском районном суде Красноярска. Уточняется, что на заседание подросток прибыл вместе с матерью и вел себя спокойно. В отношении него было заведено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ - «О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере». «Подросток сбежал от приставов, которым агрессивно препятствовала мать несовершеннолетнего, через окно соседнего с залом помещения», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По решению суда, юношу должны были поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на 9 месяцев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика