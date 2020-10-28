В стране и мире Жителей Москвы ожидает тепло и переменная облачность Светлана Головина Столбики термометров в столице днем остановятся на отметке от +10 до +12 градусов. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press В среду, 28 октября, в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха прогреется до +12 градусов. «Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба», - сообщается на сайте Гидрометцентра России. В ночные часы на территории столицы температура воздуха опуститься до +3 градусов. В то же время в Подмосковье 28 октября днем ожидается от 7 до 12 градусов тепла, однако ночью температура опустится до отметки +1 градус. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика