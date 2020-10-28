Путин и Эрдоган обсудили совместные действия в Сирии в ходе переговоров

Развитие конфликта в Нагорном Карабахе обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщается на сайте Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкого лидера.

В ходе беседы глава России выразил глубокую озабоченность тем, что военные действия между Арменией и Азербайджаном до сих пор продолжаются. При этом в конфликт, отметил Владимир Путин, все более масштабно вовлекаются террористы с Ближнего Востока.

Президент РФ рассказал, какие шаги предпринимает Россия для достижения перемирия в зоне военных действий. Москва поддерживает контакты как с Баку, так и с Ереваном.

Ситуация в Нагорном Карабахе была не единственной темой разговора. Лидеры еще раз обсудили взаимодействие наших стран в Сирии, где сейчас особенно важно стабилизировать ситуацию в Идлибе и Заевфратье.