В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя

В начале ноября россияне будут иметь возможность отдохнуть на один день больше. Как напомнили в Роструде, сокращенная рабочая неделя ожидает сотрудников различных организаций, так как 4 ноября в России будет отмечаться День народного единства.

«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня - 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября», - рассказали в ведомстве.

Поскольку в среду будет выходной, то накануне, 3 ноября, продолжительность рабочего предпраздничного дня сократится на один час.

Следующая сокращенная рабочая неделя у россиян появится только в конце декабря, перед самым Новым годом. В этот раз 31 декабря выпадает на четверг, поэтому работать в последний день 2020 года будут также на один час меньше. Затем всех ждут новогодние каникулы, которые продлятся с 1 по 10 января 2021 года.