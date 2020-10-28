Меланья Трамп выступила в поддержку мужа

Супруга президента Соединенных Штатов Меланья Трамп впервые с начала предвыборной гонки поддержала мужа на митинге в штате Пенсильвания.

К избирателям первая леди вышла под хит Тома Джонса и сходу начала расхваливать мужа, назвав его «настоящим бойцом», который «достоен переизбраться на второй срок».

В своем обращении Трамп также призналась, что не всегда согласна с тем, что публикует президент в своем Twitter-аккаунте, однако отметила, что соцсети приближают его к народу.

Кроме того, супруга американского лидера высказалась и по поводу кандидата в президенты Джо Байдена. По мнению Трамп, его политика может разрушить Америку.