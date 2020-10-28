Древние останки ихтиозавра нашли на острове Русском

В горной породе на острове Русском во Владивостоке обнаружили ископаемые останки, предположительно принадлежащие ихтиозавру. Об этом рассказал глава лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН Юрий Болотский.

Фрагменты костей и отпечатки ребер древнего существа были найдены на острове группой образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье».

Болотский приехал в столицу Приморского края из Благовещенска, в котром находился, для того, чтобы изучить найденные останки. В интервью РИА Новости он объяснил, что ранее в России обнаруживались лишь фрагменты скелета ихтиозавра, тогда как сегодня речь идет о довольно полном материале.

Ученый допустил, что в породе, которую стоит готовить к дальнейшему изучению, может присутствовать голова пресмыкающегося, являющаяся важнейшей частью всего скелета.

«Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад», - подметил исследователь.

Ранее сообщалось, что наиболее хорошо сохранившийся скелет тиранозавра, насчитывающий почти 200 костей, был продан на аукционе за 32 миллиона долларов.