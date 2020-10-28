Любитель пиццы в Манчестере прослыл «монстром»

Посетитель ресторана в английском городе Олтрингем съел пиццу необычным способом – клиент съел только внутреннюю часть блюда, оставив «круг» из корочек.

Пользователи соцсети оказались возмущены таким странным методом поедания пиццы – он показался им ужасным. Некоторые сочли неправильным использование вилки и ножа при поедании итальянского блюда, другие возмутились недоеденным корочкам. Комментаторы в шутку прозвали посетителя «монстром» и даже предлагали объявить его в розыск. Фотографию тарелки после трапезы выложили на официальном Twitter ресторана.

© honest_crust Twitter

Однако у прожорливого посетителя нашлись и защитники. Один из пользователей предположил, что посетитель был на диете и таким способом попытался снизить калорийность блюда.