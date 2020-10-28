Переболевшая COVID-19 семья рассказала о малоизученных симптомах болезни

В ряде случаев течение коронавирусной инфекции может сопровождаться достаточно редкими симптомами, о которых, в отличие от кашля, утомляемости, потери обоняния и температуре, не упоминают так широко. Об этом рассказал психолог Сергей Ланг, вся семья которого прошла через заражение.

Специалист в интервью радио Sputnik указал, что COVID-19 вызвал у его супруги и частично у него самого проблемы с давлением, бессонницу, чувство паники и непреходящую головную болью. Кроме того температура постоянно менялась, изматывая организм.

Ланг также отметил, что может наблюдать изменения состояния здоровья уже спустя 3-4 месяца после коронавируса.

«Здоровье стало не таким, как раньше», - признался он.

Сильнее всего заболевание отразилось на жене психолога, которая в настоящее время даже не может есть мясо, так как оно кажется ей пахнущим тухлятиной из-за изменившегося восприятия запахов.

Ране в Минздраве РФ рассказали, что для профилактики заражения коронавирусной инфекцией можно использовать медицинские препараты, такие как умифеновир и рекомбинантный ИФН-α.