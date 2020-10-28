Иммунитет, вакцина, антитела: вирусолог объяснил взаимодействие элементов защитной системы организма

Вирусолог Александр Чепурнов в эксклюзивной беседе со «Звездой» рассказал о том, что в целом из себя представляют иммунитет, антитела и вакцины, как они влияют друг на друга, и как человеку правильно использовать знания об этом. К примеру, по словам специалиста, важно не столько иметь антитела, сколько «уметь» ими «пользоваться».

«То, что нам определяют антитела в различных клиниках, это определение, чаще всего, с помощью иммуноферментного анализа. Это позволяет зарегистрировать наличие антител, но не их нейтрализующие свойства. Чтобы определить, способны ли антитела нейтрализовать вирус, нужны прямые исследования в реакции нейтрализации, когда определенную дозу вируса соединяют с тем или иным разведением сыворотки», - поделился знаниями Чепурнов.

Также он отметил, что именно выявление свойств антител, вызываемых вакцинацией, является одним из приоритетнейших этапов научных исследований в данной области. Причем, даже при большом желании, иногда становится невозможным узнать об эффекте вакцины заранее.

«Так получилось, что я был одним из самых первых, кто переболел (коронавирусом – прим. ред.). Я очень долго переживал по этому поводу, потому что тот вариант вакцины, который мы разрабатывали, я на себе испытывать не мог, поскольку я уже переболел», - посетовал вирусолог.

В завершении, Чепурнов отметил, что возможно самым востребованным видом вакцинации станут далеко не инъекции: по словам специалиста, в случае, если будет доказана кратковременность появляющихся в человеческом организме антител, назальная вакцина в виде капель станет лучшим средством постоянного восполнения постепенно уходящего иммунитета.

Между тем, ранее ученые выявили несколько особенностей антител людей, перенесших заболевание коронавирусом бессимптомно. Сообщается, что такие пациенты теряют выработанные антитела раньше, чем зараженные с выраженными симптомами.