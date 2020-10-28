В Минэкономразвития предложили узаконить займы по водительским удостоверениям

Минэкономразвития планирует ввести в Госдуму законопроект, который позволит использовать водительские права для получения финансовых услуг. Россияне смогут обменивать валюту, оформлять небольшие кредиты и получать выигрыши в лотерею. В Центробанке сообщили, что поддерживают данную инициативу.

Водительские права будет использоваться только для ограниченно списка финансовых операций, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич считает, что данный закон может быть опасен – подделать водительские права гораздо проще, а проверить вклейку фото не представляется возможным, так как документ заламинирован. Для минимизации рисков Костюкевич предлагает добавить проверку человека через портал «Госуслуги».

Проект планируется ввести на рассмотрение в ближайшие месяцы. Если Госдума одобрит законопроект, то он вступит в силу до конца 2021 года.