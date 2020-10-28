Ученый рассказал, где стоит искать следы внеземной жизни

Существует ряд известных науке мест внутри границ нашей солнечной системы, в которых наиболее вероятно можно обнаружить следы внеземной жизни в примитивных формах. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Специалист объяснил, что для существования жизни требуется какой-либо источник энергии, вода и относительно стабильная подходящая температура. Он отметил, что подобные условия соблюдаются, к примеру, на ледниках Марса, в атмосфере Венеры, а также в подледных океанах на спутниках планет-гигантов.

Более того, по словам Петруковича, подобных пространств достаточно много и обнаружение жизни в них не станет удивительным для современной науки.

«Надо пытаться искать», - цитируют директора института РИА Новости.

Ученый добавил, что поиск внеземных организмов является целью, которая стоит практически любых вложений, так как может привести к огромному расширению границ для биохимии и генетики, а также для мировоззрения людей.

Ранее российский космонавт предположил, что жизнь на Марс могла быть занесена с Земли в виде особо адаптивных микроорганизмов, оказавшихся на посылаемой на Красную планету аппаратуре.