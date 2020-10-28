Лукашенко рассказал, кто финансирует забастовки на заводах

Президент Белоруссии Александр сообщил, что забастовки на заводах страны финансируются из-за рубежа. Об этом лидер страны сообщил в ходе совещания с чиновниками.

«Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить» - сообщается в материале телеканала «Беларусь 1».

После прошедших 9 августа выборов, на которых действующий президент Белоруссии получил 80,1% голосов, в стране начали массовые акции протеста и забастовки. Множество предприятий на территории страны прекратили свою работу из-за забастовок рабочих.