Заболевшего коронавирусом Виктюка перевели в реанимацию
Помимо режиссера коронавирусной инфекцией заражены более половины театральной труппы.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
В Москве с коронавирусной инфекцией госпитализирован Роман Виктюк. Известного режиссера определили в городскую клиническую больницу имени Бахрушиных.
Виктюк, которому сегодня, 28 октября, исполнилось 84 года, был изначально помещен в терапевтическое отделение, однако позже его состояние резко ухудшилось. Режиссера срочно перевели в реанимацию. В настоящий момент он находится под круглосуточным наблюдением.
В театре Виктюка коронавирусом заражены более половины артистов труппы. На данный момент уже отменены несколько спектаклей.
Ранее сообщалось, что Роман Виктюк был инфицирован COVID-19 и помещен в медицинское учреждение.