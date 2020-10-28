Заболевшего коронавирусом Виктюка перевели в реанимацию

В Москве с коронавирусной инфекцией госпитализирован Роман Виктюк. Известного режиссера определили в городскую клиническую больницу имени Бахрушиных.

Виктюк, которому сегодня, 28 октября, исполнилось 84 года, был изначально помещен в терапевтическое отделение, однако позже его состояние резко ухудшилось. Режиссера срочно перевели в реанимацию. В настоящий момент он находится под круглосуточным наблюдением.

В театре Виктюка коронавирусом заражены более половины артистов труппы. На данный момент уже отменены несколько спектаклей.

Ранее сообщалось, что Роман Виктюк был инфицирован COVID-19 и помещен в медицинское учреждение.