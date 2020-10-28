Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Раскрыт способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

Алексей Курильченко
04:15 28.10.2020
Считалось, что удалить сообщение в мессенджере было возможно не позже чем через 68 минут после отправки.
Раскрыт способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки
© Фото: pixabay.com

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о ранее неизвестном способе удалить сообщение в мессенджере WhatsApp спустя сутки после отправки.

«Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близко ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут). После этого можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки и актуальную дату» - сообщил эксперт агентству «Прайм».

Отмечается, что такой способ все же оставит возможность для прочтения удаленного сообщения. Первый способ – использование сторонних приложений, однако это может позволить злоумышленникам получить доступ к телефону. Второй способ доступен только в системе Android – использование функции синхронизации.

Мясоедов отметил, что если на телефоне включена функция резервного копирования, то удаленные сообщения могут восстановиться. Также эксперт подчеркнул, что если пользователь удалил сообщение только на свое устройстве, стереть его для остальных участников переписки станет возможным только с помощью сторонних программ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:18 В стране и мире
Видео
Бизнесмен рассказал о чешских «противокоронавирусных» турах в Россию
01:45 В стране и мире
Регионам России пообещали необычную погоду
01:29 В стране и мире
Байден намерен добиться санкций в отношении Лукашенко
23:10 В стране и мире
В Сирии террористы продолжают удерживать в тюрьмах активистов и мирных граждан
22:15 В стране и мире
Путин в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе
Популярное
Популярное
Страшилка на Хэллоуин: в Сети обсуждают обмундирование борцов с «шершнями-убийцами»
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Странный неопознанный объект сняли с борта МКС
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Видео
Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.