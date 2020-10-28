Раскрыт способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о ранее неизвестном способе удалить сообщение в мессенджере WhatsApp спустя сутки после отправки.

«Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близко ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут). После этого можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки и актуальную дату» - сообщил эксперт агентству «Прайм».

Отмечается, что такой способ все же оставит возможность для прочтения удаленного сообщения. Первый способ – использование сторонних приложений, однако это может позволить злоумышленникам получить доступ к телефону. Второй способ доступен только в системе Android – использование функции синхронизации.

Мясоедов отметил, что если на телефоне включена функция резервного копирования, то удаленные сообщения могут восстановиться. Также эксперт подчеркнул, что если пользователь удалил сообщение только на свое устройстве, стереть его для остальных участников переписки станет возможным только с помощью сторонних программ.