Врач рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Трампа
По словам специалиста, президент и его супруга до выздоровления будут находиться в Белом доме.
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Лечащий врач президента Соединенных Штатов Шон Конли сообщил, что Дональд Трамп и его супруга, зараженные коронавирусом, чувствуют себя хорошо.
«На данный момент, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления», - уточняется в письменном заявлении специалиста, распространенным администрацией президента.
По его словам, Трамп сможет продолжить работать в штатном режиме в удаленном формате, пишет РИА Новости.
О заражении коронавирусом американский лидер сообщил накануне в своем Twitter-аккаунте.