В стране и мире Врач рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Трампа Светлана Головина По словам специалиста, президент и его супруга до выздоровления будут находиться в Белом доме. © Фото: врач Yuri Gripas, CNP, Globallookpress Лечащий врач президента Соединенных Штатов Шон Конли сообщил, что Дональд Трамп и его супруга, зараженные коронавирусом, чувствуют себя хорошо. «На данный момент, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления», - уточняется в письменном заявлении специалиста, распространенным администрацией президента. По его словам, Трамп сможет продолжить работать в штатном режиме в удаленном формате, пишет РИА Новости. О заражении коронавирусом американский лидер сообщил накануне в своем Twitter-аккаунте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика