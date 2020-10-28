Бизнесмен рассказал о чешских «противокоронавирусных» турах в Россию

Пражский бизнесмен Андрей Константинов предложил организовать для чехов туры в Россию, где люди смогут провести вакцинацию от COVID-19.

По словам Константинова, вакцинацию можно будет провести в московской клинике академика Ройтберга АО «Медицина». Бизнесмен считает, что на фоне роста заболеваемости и большого риска заражения европейцам не следует ожидать, когда в Европе будет разработана собственная вакцина.

«В России ситуация с вакциной гораздо лучше, чем в Европе. В стране не только изобрели две вакцины, но и прошли дальнейший путь – разработали логистику, провели испытания, организовали доставку – это сложные процессы, особенно если мы говорим о массовом объеме поставки» - сообщил «Звезде» Константинов.

Также бизнесмен выразил большое уважение российским ученым, которые провели масштабную работу в ходе разработки вакцин.

Сообщается, что «тур за вакциной» обойдется чехам примерно в 30 тысяч крон – около 100 тысяч рублей. За эту сумму турист получит визу, пройдет тестирование на COVID-19 и приобретет авиабилеты. На данный момент прямы перелеты между Москвой и Прагой закрыты – лететь придется с пересадкой.