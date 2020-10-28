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В Минздраве рассказали, как можно лечить коронавирус дома

Алексей Курильченко
23:06 28.10.2020
Лечение в домашних условиях возможно только если состояние больного признают стабильным.
В Минздраве рассказали, как можно лечить коронавирус дома
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости

Минздрав России опубликовал приказ, который разрешает больным коронавирусом лечиться в домашних условиях – при соблюдении определенных требований. Данное разрешение действует только на больных COVID-19, чье состояние врачи признали стабильным.

Для проведения домашнего лечения в доме больного должна иметься отдельная комната для изолирования пациента от других жильцов. Согласно документу, домашнее лечение не может проводиться, если пациент проживает в общежитии или коммунальной квартире, старше 65 лет, страдает хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Также в Минздраве призвали россиян не заниматься самолечением и при первых признака заболевания коронавирусом обратить за помощью к врачу и строго следовать его предписаниям. Специально для медиков Минздрав выпустил обновленную, девятую версию рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19 – в нее были включены две зарегистрированные российские вакцины.

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