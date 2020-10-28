Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом

Как минимум каждый сотый пациент, попадающий в медицинское учреждение с коронавирусной инфекцией, через некоторое время переносит инсульт. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного специалистами Кембриджского университета.

Помимо того, среди людей, заразившихся COVID-19, количество летальных исходов в два раза превосходит число смертей среди остальных пациентов. Также возраст перенесших инсульт в случае больных коронавирусом оказался в среднем меньше на шесть лет.

В процессе исследования, итоги которого были опубликованы в International Journal of Stroke, были изучены данные более ста тысяч человек.

Ранее семья, все члены которой перенесли коронавирусную инфекцию, рассказала о необычных и малоизученных симптомах, которые возникают у некоторых инфицированных.