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«Цена - абсолютный ноль»: военный эксперт о заявлении США по ракетам в Европе

Кирилл Васин
23:04 28.10.2020
По словам специалиста, США оставили намек Москве о том, что по данному вопросу можно договориться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defense.gov

Военный эксперт, обозреватель Виктор Баранец в разговоре со «Звездой» прокомментировал высказывание советника президента США по национальной безопасности Роберта О`Брайена о возможности «сдерживания» России при помощи размещения ракет в Европе.

«Путин сделал предложение, от которого только дураки могли бы отказаться, но, тем не менее, США посылают в ответ, что они будут разворачивать ракеты средней и меньшей дальности, обратите внимание, “при определенных обстоятельствах”», - отметил Баранец.

По словам  специалиста, США оставили намек Москве о том, что можно договориться по этим обстоятельствам, но сделали это «непонятным языком».

«Американский язык в данном случае очень мутный, непонятный. Человечеству опять “запудрила мозги” американская недосказанность. Мне кажется, в данном случае цена этому заявлению – абсолютный ноль, потому что пока Москва не дождется внятных объяснений смысла заявления, все разговоры могут строиться только на версиях», - подчеркнул Баранец.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты могут разместить при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для «сдерживания» РФ.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что РФ готова не развертывать на европейской части государства ракеты 9М729, если страны НАТО откажутся от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о РСМД.

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