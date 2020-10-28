Иммунолог рассказал, что делает человека неуязвимым к COVID-19

Неуязвимость некоторых людей к заражению коронавирусной инфекцией может обуславливаться генетическими причинами, специфическим эффектом иммунной системы или суммой данных причин.

Такое мнение высказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов. Он также отметил, что в ходе исследований COVID-19 могут быть обнаружены и иные факторы.

Специалист указал, что подобная исследовательская деятельность имеет большой потенциал в аспекте усовершенствования будущего лечения коронавирусной инфекции. Викулов отметил, что в процессе изучения других заболеваний так уже происходило. К примеру, выявленные случаи заболевания с крайне медленной прогрессией помогли в лечении больных гепатитом. Об этом пишет Газета.ru.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин предположил, что высокая устойчивость к заражению COVID-19 объясняется высоким уровнем естественного иммунитета.