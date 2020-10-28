Мосбиржа: курс евро превысил 93 рубля
В последний раз курс евро преодолевал отметку в 93 рубля 30 сентября текущего года.
© Фото: pixabay.com
В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро ускорил рост по отношению к российскому рублю до 1,9% и в моменте достигал 93,01 рубля.
Об этом свидетельствуют данные биржи на 21:42 мск.
Курс доллара вырос на 2,2% к закрытию предыдущей сессии - до 79,03 рублей, преодолев отметку в 79 рублей впервые с 6 октября.
Отметим, что колебания валютных курсов слишком непредсказуемы, поэтому сбережения лучше хранить в той валюте, в которой они могут быть потрачены в будущем.