Мосбиржа: курс евро превысил 93 рубля

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро ускорил рост по отношению к российскому рублю до 1,9% и в моменте достигал 93,01 рубля.

Об этом свидетельствуют данные биржи на 21:42 мск.



Курс доллара вырос на 2,2% к закрытию предыдущей сессии - до 79,03 рублей, преодолев отметку в 79 рублей впервые с 6 октября.

Отметим, что колебания валютных курсов слишком непредсказуемы, поэтому сбережения лучше хранить в той валюте, в которой они могут быть потрачены в будущем.