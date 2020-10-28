Ученые пересмотрели механизм эволюции жизни на Земле

Ученые Утрехтского университета в Нидерландах и Института биомедицинских исследований в Барселоне пересмотрели механизм возникновения первых эукариотических организмов.

Исследователи уверены, что первая клетка, которая обзавелась митохондриями, уже имела структуру и функции эукариотической клетки. Раньше считали, что приобретение клеткой митохондрий считалось ключевым шагом в развитии сложности живых организмов.

Чтобы выяснить, какие изменения повлияли на самом деле на возникновение эукариотической клетки, ученые проанализировали геномы современных видов и реконструировали эволюцию ДНК. Результаты работы исследователей опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.

Оказалось, что прокариоты усложнились через генетические мутации, дупликации и приобретение генов через горизонтальный перенос. Именно путем дупликаций геном прокариот увеличился несколько раз. Расширились семейства генов, таких как ГТФазы, кинезины и белки, покрывающие везикулы (внутриклеточные пузырьки). В результате прокариоты обзавелись сложной внутриклеточной сигнальной сетью, системой транспортировки везикул и развитым цитоскелетом.