Во Франции вводится общенациональный карантин

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране общенационального карантина в связи с эпидемиологической обстановкой. Новые ограничения вступят в силу 30 октября 2020 года.

«Я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", - цитирует Макрона РИА Новости.

Как подчеркнул французский лидер, карантин продлится до 1 декабря. При этом внутренние границы ЕС на фоне пандемии коронавируса останутся открытыми.

Напомним, первый карантин во Франции продлился с марта по май 2020 года. Общее число заразившихся с момента начала эпидемии COVID-19 во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч.