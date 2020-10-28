Эксперт прокомментировал заявление США о гиперзвуковых ракетах для «сдерживания» РФ

Военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре со «Звездой» заявил, что США не обладают гиперзвуковым оружием.

«Никакого гиперзвукового оружия у США нет, и в ближайшие годы не появится. В Европе могут появиться американские ракеты средней и меньшей дальности, основанные на других технологических решениях», - отметил специалист.

Коротченко добавил, что в силе находится предложение президента РФ Владимира Путина об отказе от размещения на европейской части России ракет 9М729, если НАТО не будет размещать в Европе вооружения, ранее запрещенные по ДРСМД. Ответ на предложение ожидается после выборов президента Соединенных Штатов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что при необходимости Соединенные Штаты готовы разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для «сдерживания» России.

До этого Владимир Путин отметил, что РФ готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, если страны НАТО будут делать встречные шаги.