Турагенты рассказали, куда собираются россияне на Новый год

Примерно 65% всех продаж новогодних туров приходится на долю внутренних направлений. При этом средняя стоимость покупки составляет 57 тысяч рублей.

В списке предпочтений россиян лидируют прибрежные отели Сочи, на долю которых приходится более половины новогодних бронирований. На втором месте – Красная Поляна, далее следуют Крым и Калининградская область, Казань, а также курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет), такой статистикой с TourDom.ru поделились в онлайн-турагентстве Level.travel.

Руководитель сети турагентств Алексан Мкртчян подтвердил: 70–80 % продаж сейчас приходится на долю России. По его мнению, большинство туристов-горнолыжников уже поняли, что если поселиться в Сочи у моря, то можно платить существенно меньше, чем в горном кластере.

Ранее были названы наиболее популярные города России для встречи Нового года. Согласно данным исследования, большое количество билетов было приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Помимо этого, путешественников привлекают Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.