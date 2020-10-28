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Рабство, издевательства и шантаж: идеолог культа Раньер получил 120 лет тюрьмы в США

Дмитрий Маслак
Кирилл Васин
21:21 28.10.2020
Точку в резонансном уголовном деле и в судьбе Раньера поставили пятнадцать жертв – их и заслушали на финальном суде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Как в американском секс-культе «Наксеум» относились к женщинам было понятно и без громкого суда: рабынь клеймили как животных, выжигая прямо на коже аппаратами с раскаленными стальными стержнями инициалы опасной секты и ее основателя.

«Я была в первой группе секс-рабынь, которые получили клеймо с инициалами “К” и “Р” – “Кит Раньер”», – поделилась одна из девушек.

Жертвы говорят, что и спустя 20 лет хорошо помнят атмосферу тех пыток: в комнатах, где шли получасовые тайные экзекуции, витал запах паленой кожи. По данным прокуратуры, студентками секс-семинаров в США, Канаде и Мексике стали 17 тысяч женщин. Они шли толпами, хотя стоил курс минимум пять тысяч долларов. Не смущало никого и то, что в качестве залога у девушек и женщин просили компромат на саму себя - голые фото в душе или пикантные видео из спальни. Этими материалами потом и угрожали жертвам.

«Речь идет о двадцати годах моей жизни, многое очень травмирует меня. Я до сих пор испытываю посттравматический стресс», - сказала одна из потерпевших Барбара Буше.

Шестидесятилетний Кит Раньер, который слыл «американским Остапом Бендером» и которому после трех лет судебного процесса дали 120 лет тюрьмы, собрал «гарем» из богатых клиенток, которых морил голодом, насиловал и шантажировал. Но это не помешало семинарам стать бешено популярными в Голливуде – помощники продюсеров и звезд посыпались в секту после входа в нее актрисы Эллисон Мэк из телесериала «Тайны Смолвиля». ВИП-публику заманивала наследница миллиардера Эдгара Бронфмана. И Мэк и Бронфман еще летом сели за решетку. Уже из тюремной камеры выступал на суде и их шеф.

«Я прошу прощения за мое участие во всем этом: за боль и страдания, которые я причинил. Ко мне можно относиться по разному, но суд должен одинаково оценивать поступки и дьявола, и святого», - сказал Раньер.  

Приговор прокомментировал и прокурор штата Нью-Йорк Сэт Дурчарм. Он отметил, что данное решение суда должно дать жертвам Раньера чувство безопасности.

«Приговор, который фактически лишает Кита Раньера правоспособности на всю оставшуюся жизнь, должен наконец-то дать жертвам чувство безопасности и должен послужить предупреждением для тех, кто пытается создавать подобные секс-культы с примесью религии», - сказал прокурор.  

Точку в резонансном уголовном деле и в судьбе Раньера поставили пятнадцать жертв – их и заслушали на финальном суде. Но секс-дурман выветрился не у всех. У федеральной тюрьмы в Бруклине, где содержится лидер секты, вплоть до вчерашнего вечера протестовали, а точнее - пели и танцевали фанаты Раньера. Более пятидесяти человек направили в суд просьбы не назначать ему наказание, в письмах уверяют - такие курсы улучшили их жизнь.

Семинары по самореализации и правда долго успешно прикрывали Раньера. Для убедительности в чистоте помыслов лидеры секс-культа встречались с Далай-ламой, вносили многомиллионные пожертвования в предвыборный фонд Хиллари Клинтон. В ответ долгие годы власти замалчивали тайны секты. До суда дело дошло лишь тогда, когда жертвы Раньера стали в прессе клеймить его самого.

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