Байден проголосовал досрочно на выборах президента в США

Кандидат на пост президента США Джо Байден проголосовал в штате Делавер, трансляцию вели местные телеканалы.

«Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую», - сказал Байден за несколько минут до этого во время своего выступления, передает ТАСС.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон вместе с супругой Джилл. Оба были в масках, Джо – одноразовой голубой, его жена – многоразовой черной.

Отметим, что недавно Джо Байден высказывался о том, что Россия угрожает безопасности его страны и пытается повлиять на предстоящие выборы главы государства в Америке, которые состоятся 3 ноября.