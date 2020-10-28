Байден проголосовал досрочно на выборах президента в США
Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон вместе с супругой Джилл.
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Кандидат на пост президента США Джо Байден проголосовал в штате Делавер, трансляцию вели местные телеканалы.
«Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую», - сказал Байден за несколько минут до этого во время своего выступления, передает ТАСС.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон вместе с супругой Джилл. Оба были в масках, Джо – одноразовой голубой, его жена – многоразовой черной.
Отметим, что недавно Джо Байден высказывался о том, что Россия угрожает безопасности его страны и пытается повлиять на предстоящие выборы главы государства в Америке, которые состоятся 3 ноября.