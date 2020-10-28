Власти Азербайджана назвали число погибших во время обстрелов в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число погибших при обстреле ВС Армении азербайджанского города Барда выросло до 21, ранены около 70 человек.

«В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск), с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погиб 21 мирный житель, около 70 получили ранения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Ереване свою причастность к обстрелу опровергают. В свою очередь, в Карабахе обвиняют Баку в авиаударе по роддому в Степанакерте. Информация о пострадавших уточняется. Также обстрелу подвергся город Шуши.

Ранее было известно, что Азербайджан и Армения 25 октября при посредничестве США согласовали новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 26 октября.