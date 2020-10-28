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Власти Азербайджана назвали число погибших во время обстрелов в Карабахе

Ирина Киселенко
20:36 28.10.2020
На месте удара - обугленные автомобили и поврежденные осколками жилые дома с выбитыми окнами.
Власти Азербайджана назвали число погибших во время обстрелов в Карабахе
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число погибших при обстреле ВС Армении азербайджанского города Барда выросло до 21, ранены около 70 человек.

«В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск), с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погиб 21 мирный житель, около 70 получили ранения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Ереване свою причастность к обстрелу опровергают. В свою очередь, в Карабахе обвиняют Баку в авиаударе по роддому в Степанакерте. Информация о пострадавших уточняется. Также обстрелу подвергся город Шуши.

Ранее было известно, что Азербайджан и Армения 25 октября при посредничестве США согласовали новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 26 октября.

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